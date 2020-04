Coronavirus, gli italiani inflessibili: la legge va rispettata. Ma solo se c’è di mezzo il virus (Di mercoledì 15 aprile 2020) Breve di cronaca: marito multato (533 euro) per essersi intestardito ad andare a recuperare con l’automobile la moglie infermiera impossibilitata a rientrare a casa da sola dopo il turno all’ospedale. Non c’è che dire: la legge è legge perbacco! Il vago senso di nausea che prende rispetto all’ottuso piacere con cui si impone la norma anche a colui (e colei) che della norma sono vittime incolpevoli deriva dalla constatazione che l’inflessibilità con la quale oggi si esercita la funzione pubblica (sindaci che ordinano, poliziotti che fermano, droni che sorvegliano, vigili urbani che inseguono) verso cittadini generalmente pacifici è inversamente proporzionale al lassismo (se non alla connivenza) con le quali i medesimi esercitano le funzioni in tempi di pace. C’è una sorta di ribaltamento del rigore, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus Puglia - oggi 15 aprile 66 nuovi positivi

Coronavirus - medico fermato con la fidanzata nel bagagliaio. Scoppia il caso

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Tra poco il bollettino con tutti gli aggiornamenti (Di mercoledì 15 aprile 2020) Breve di cronaca: marito multato (533 euro) per essersi intestardito ad andare a recuperare con l’automobile la moglie infermiera impossibilitata a rientrare a casa da sola dopo il turno all’ospedale. Non c’è che dire: laperbacco! Il vago senso di nausea che prende rispetto all’ottuso piacere con cui si impone la norma anche a colui (e colei) che della norma sono vittime incolpevoli deriva dalla constatazione che l’tà con la quale oggi si esercita la funzione pubblica (sindaci che ordinano, poliziotti che fermano, droni che sorvegliano, vigili urbani che inseguono) verso cittadini generalmente pacifici è inversamente proporzionale al lassismo (se non alla connivenza) con le quali i medesimi esercitano le funzioni in tempi di pace. C’è una sorta di ribaltamento del rigore, ...

BarillariM5S : Quelli che vorrebbero 'salvarci' dal coronavirus...sono gli stessi che in tutti questi anni hanno tagliato posti le… - Fiorello : Coronavirus, box in plexiglass tra gli ombrelloni: 'Così garantiamo la sicurezza ma facciamo ripartire il Paese' -… - repubblica : Coronavirus, box in plexiglass tra gli ombrelloni: 'Così garantiamo la sicurezza ma facciamo ripartire il Paese' [a… - gufolibero : RT @ClaudioDeglinn2: Bomba sanitaria nei centri d’accoglienza a Verona: su 140 richiedenti asilo 100 sono positivi al coronavirus! Non ci v… - AlanPoll : RT @redattore: La #Lombardia e la debolezza di credersi invincibili. Gli errori della regione ex feudo di Formigoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli Coronavirus, gli aggiornamenti di mercoledì 15 aprile - Cronaca Lissone Il Cittadino di Monza e Brianza Coronavirus, il Papa prega per gli anziani che “hanno paura di morire da soli”

“Preghiamo oggi per gli anziani, specialmente per coloro che sono isolati o nelle case di riposo”. Lo ha detto il Papa nell’introduzione della messa a Santa Marta. Gli anziani ” hanno paura, paura di ...

Coronavirus, a Roma 24 nuovi casi, trend più basso

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 ...

“Preghiamo oggi per gli anziani, specialmente per coloro che sono isolati o nelle case di riposo”. Lo ha detto il Papa nell’introduzione della messa a Santa Marta. Gli anziani ” hanno paura, paura di ...Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 ...