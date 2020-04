Coronavirus, Giorgio e Rosa si riabbracciano in ospedale: LA FOTO (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una vita passata insieme, ben 50 anni di matrimonio. Ora però, Rosa e Giorgio sono stati separati dal Coronavirus: sono entrambi positivi al Covid-19 e sono ricoverati all’ospedale di Cremona (LO SPECIALE - LA MAPPA DEL CONTAGIO). In due camere diverse. Una storia, la loro, che ha commosso i medici e che li ha spinti a organizzare un incontro a sorpresa per la coppia di anziani. La FOTO del loro abbraccio, dei sorrisi che si scambiano, delle carezze è stata pubblicata su Crema oggi e rilanciata sui social da chi non è rimasto indifferente alla tenerezza di quegli scatti.Rosa e Giorgio Giorgio, racconta un medico dell’ospedale, è stato ricoverato il 17 marzo e qualche giorno dopo è arrivata la moglie. "Lui è una di quelle persone alle quali non puoi far altro che affezionarti, mai un lamento, sempre un grazie - si legge sul ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - il commovente abbraccio in reparto tra Giorgio e Rosa : "Indimenticabile"

L’abbraccio di Giorgio e Rosa : sposati da 52 anni e divisi dal Coronavirus

Giorgio Gori : il sindaco di Bergamo e la Regione Lombardia che non fa i tamponi per il Coronavirus (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una vita passata insieme, ben 50 anni di matrimonio. Ora però,sono stati separati dal: sono entrambi positivi al Covid-19 e sono ricoverati all’di Cremona (LO SPECIALE - LA MAPPA DEL CONTAGIO). In due camere diverse. Una storia, la loro, che ha commosso i medici e che li ha spinti a organizzare un incontro a sorpresa per la coppia di anziani. Ladel loro abbraccio, dei sorrisi che si scambiano, delle carezze è stata pubblicata su Crema oggi e rilanciata sui social da chi non è rimasto indifferente alla tenerezza di quegli scatti., racconta un medico dell’, è stato ricoverato il 17 marzo e qualche giorno dopo è arrivata la moglie. "Lui è una di quelle persone alle quali non puoi far altro che affezionarti, mai un lamento, sempre un grazie - si legge sul ...

Corriere : Giorgio e Rosa, ricoverati in ospedale, l’abbraccio nell’incontro a “sorpresa” organizzato dai medici - RobTallei : La foto del giorno - Corriere : Giorgio e Rosa, l’abbraccio in ospedale - ineziessenziali : RT @ETendenza: 'Giorgio Armani': Per la sua lettera a Women's Wear Daily sul mondo della moda ai tempi del Coronavirus - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Giorgio e Rosa, sposati da più di 50 anni, ricoverati in ospedale, incontro a 'sorpresa' organizzato dai… -