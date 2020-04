Coronavirus, gioca alla lotteria dopo aver perso il lavoro e vince 4 milioni e mezzo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, gioca alla lotteria dopo aver perso il lavoro e vince 4 milioni e mezzo Il Coronavirus ha costretto a casa tantissime persone in tutto il mondo: i più sfortunati – oltre a dover combattere un nemico invisibile – hanno anche perso il proprio lavoro, ma c’è sempre una luce alla fine del tunnel, come per questo giovane padre di famiglia che, giocando alla lotteria, ha vinto 4 milioni e mezzo di dollari. L’uomo non ha voluto svelare la propria identità: originario di Adelaide, in Australia, il protagonista di questa storia a lieto fine era stato licenziato a causa della pandemia, con a carico un bambino piccolo da sfamare. La disperazione l’ha portato a comprare un biglietto della lotteria nel weekend di Pasqua e la fortuna gli ha strizzato l’occhio, perché ha vinto un bel gruzzoletto. La cifra verrà diluita ... Leggi su tpi Gioca alla lotteria dopo essere stato licenziato per l’emergenza coronavirus : vince 4 milioni e mezzo

Gioca alla lotteria dopo aver perso il lavoro a causa del coronavirus : vince 4 milioni e mezzo

Coronavirus - anche Burundi si arrende e sospende il campionato : si gioca solo in tre nazioni (Di mercoledì 15 aprile 2020)ilIlha costretto a casa tantissimene in tutto il mondo: i più sfortunati – oltre a dover combattere un nemico invisibile – hanno ancheil proprio, ma c’è sempre una lucefine del tunnel, come per questo giovane padre di famiglia che,ndo, ha vinto 4di dollari. L’uomo non ha voluto svelare la propria identità: originario di Adelaide, in Australia, il protagonista di questa storia a lieto fine era stato licenziato a causa della pandemia, con a carico un bambino piccolo da sfamare. La disperazione l’ha portato a comprare un biglietto dellanel weekend di Pasqua e la fortuna gli ha strizzato l’occhio, perché ha vinto un bel gruzzoletto. La cifra verrà diluita ...

AffInt : ????Al seggio con guanti e mascherina: la #CoreadelSud sperimenta oggi le #elezioni legislative al tempo del… - Frankf1842 : #ANSA #Coronavirus #Trump gioca, senza #ritegno, a #rovesciare il #tavolo. È un #gioco molto praticato in #Italia s… - infoitestero : Perde il lavoro per il coronavirus, gioca alla lotteria e vince 4 milioni e mezzo - infoitestero : Gioca alla lotteria dopo aver perso il lavoro a causa del coronavirus: vince 4 milioni e mezzo - michelespione90 : RT @RobertoPellico: Salvini: “Italiani chiusi in casa, clandestini liberi di sbarcare.” Insomma, gli è andata male con il Mes, gli è andat… -