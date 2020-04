Coronavirus Giappone | parlamento vota subito per il taglio dei suoi stipendi (Di mercoledì 15 aprile 2020) La crisi Coronavirus Giappone si fa sempre più grave e cittadini ed aziende ne stanno risentendo. I parlamentari allora danno un esempio da applausi. Un bel gesto arriva dalla classe politica del Giappone, Paese da sempre abituato a mandare esempi di civiltà e di sensibilità. I parlamentari del Sol Levante hanno deciso all’unanimità per il … L'articolo Coronavirus Giappone parlamento vota subito per il taglio dei suoi stipendi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews **Coronavirus : Taverna - ‘50% stipendio per eletti giapponesi - e il nostro Parlamento?’**

Coronavirus - Giappone : camera di commercio italiana pianifica rilancio Made in Italy

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi coronavirus : in Giappone taglio stipendi parlamentari (Di mercoledì 15 aprile 2020) La crisisi fa sempre più grave e cittadini ed aziende ne stanno risentendo. I parlamentari allora danno un esempio da applausi. Un bel gesto arriva dalla classe politica del, Paese da sempre abituato a mandare esempi di civiltà e di sensibilità. I parlamentari del Sol Levante hanno deciso all’unanimità per il … L'articoloper ildeiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LaStampa : Giappone, Nuova Zelanda, Bulgaria, Grecia, i paesi dove i parlamenti si tagliano lo stipendio per il Coronavirus - repubblica : Coronavirus, in Giappone laurea con robot al posto degli studenti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, dal Giappone alla Nuova Zelanda: i politici si tagliano lo stipendio per affrontare l'emergenza… - sararigby7 : RT @LaStampa: Giappone, Nuova Zelanda, Bulgaria, Grecia, i paesi dove i parlamenti si tagliano lo stipendio per il Coronavirus https://t.co… - Miti_Vigliero : Giappone, Nuova Zelanda, Bulgaria, Grecia, i paesi dove i parlamenti si tagliano lo stipendio per il Coronavirus An… -