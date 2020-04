Coronavirus, Germania riapre negozi fino a 800 metri quadri il 20 aprile. Misure estese fino al 3 maggio, il 4 si torna a scuola (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un accordo tra Stato e Laender (le Regioni) per la ripartenza dopo l’emergenza Coronavirus, che prevede la proroga del distanziamento sociale fino al 3 maggio ma alcune delle Misure adottate potrebbero essere allentate per consentire la riapertura dei piccoli esercizi commerciali. Già da lunedì 20 aprile potranno ricevere di nuovo i clienti quelli con una superficie fino a 800 metri quadrati. Si torna a scuola il 4 maggio e il divieto di grandi eventi viene esteso fino al 31 agosto, mentre le mascherine sono raccomandate solo sui mezzi e all’interno dei negozi, non in pubblico. Sono queste alcune delle Misure che trapelano dall’incontro tra la cancelliera Angela Merkel e i 16 Land tedeschi, riferita dall’agenzia Dpa, impegnati in consultazioni in videoconferenza per decidere del comportamento che verrà chiesto di adottare alla cittadinanza ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la Germania verso la ripresa : da lunedì aperti alcuni negozi - avvio delle scuole dal 4 Maggio

