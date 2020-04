Coronavirus | frenano i casi positivi 578 morti in un solo giorno

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza: al minimo il numero dei nuovi malati rispetto ai di tamponi effettuati. 38.092 i guariti. Ancora in calo le terapie intensive Ad oggi, ci sono 105.418nel Paese con un aumento di 1.127 unità (ieri si erano registrati 675 nuovi). Nelle ultime 24 ore sono morte 578 persone (ieri i decessi sono stati 602) che portano il totale a 21.645. Si conferma invece il calo del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 3.079, 107 meno di ieri. Torna a scendere anche il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 27.643 persone (-368).i numeri dei guariti: oggi si registrano altre 962 unità che fanno salire il totale a 38.092 (ieri +1.695). Dall'inizio della diffusione delin Italia, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i ...

Si24it : #Coronavirus, frenano ancora i decessi ma la discesa è lenta - nuova_venezia : Coronavirus a Venezia: 2.500 aziende pronte a riaprire, i sindacati frenano -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus frenano

I Cinque Stelle non si smuovono dal rifiuto del Mes e il clima interno alla maggioranza segna un deciso raffreddamento. Se con Vito Crimi quello strumento rimane niente altro che «una fregatura», dal ...Appare evidente, per i riscontri che arrivano da più parti nel nostro paese, specie dove le mafie sono fortemente radicate, che le emergenze sanitaria e socio-economica non frenano le organizzazioni ...