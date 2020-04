Coronavirus – Francia, oltre 17mila morti. Medici: “Illogico tornare a scuola dopo l’11 maggio”. In Spagna aumentano i contagi. Russia, record di casi in 24 ore (Di mercoledì 15 aprile 2020) I casi di Coronavirus nel mondo hanno superato i due milioni e la metà è in Europa. Solo negli Stati Uniti sono più di 609 mila, con 26mila morti, 2375 nelle ultime ventiquattr’ore. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha deciso che firmerà un ordine esecutivo che obbliga tutte gli abitanti ad indossare una mascherina o una copertura per naso e bocca in pubblico in tutte le situazioni nelle quali non sarà possibile rispettare il distanziamento sociale di 2 metri. In Spagna calano i morti ma aumentano i contagi e per il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei Medici francesi, “non ci sono spiegazioni mediche a riaprire le scuole” dopo l’11 maggio, come annunciato dal presidente Emmanuel Macron. Nel Paese, intanto, le vittime hanno superato la soglia delle 17mila. L’11 maggio riapriranno bar ... Leggi su ilfattoquotidiano In Francia detenuti "liberati" per l'emergenza coronavirus - in un mese 10mila in meno in cella

