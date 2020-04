Coronavirus – Francia | oltre 17mila morti 668 marinai positivi sulla portaerei Charles

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 aprile 2020) I casi dinel mondo hanno superato i due milioni e la metà è in Europa. Solo negli Stati Uniti sono più di 609 mila, con 26mila, 2375 nelle ultime ventiquattr’ore. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha deciso che firmerà un ordine esecutivo che obbliga tutte gli abitanti ad indossare una mascherina o una copertura per naso e bocca in pubblico in tutte le situazioni nelle quali non sarà possibile rispettare il distanziamento sociale di 2 metri. In Spagna calano ima aumentano i contagi e per il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei medici francesi, “non ci sono spiegazioni mediche a riaprire le scuole” dopo l’11 maggio, come annunciato dal presidente Emmanuel Macron. Nel Paese, intanto, le vittime hanno superato la soglia dellee sono stati registrati 668 casi ...