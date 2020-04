Coronavirus Francia | 15 729 morti | 143 303 casi Bonus 1000 € per funzionari pubblici

rtl1025 : ?? #Macron: 'Dall'11 maggio riapriremo progressivamente asili, #scuole e #università'. La #Francia non era 'evidente… - masechi : ??La Francia, il coronavirus e quel che non sappiamo di noi. Il discorso di Macron. Lockdown e strategia per la riap… - SkyTG24 : Coronavirus, in Francia nuovo record di morti: 762 vittime in 24 ore - SanremoNews : Dalla Francia: calano i casi di Coronavirus nella regione Paca e per il secondo giorno nessuno a Monaco - lextraweb : Coronavirus, la situazione in Francia e a Parigi: Tour de France rinviato a fine agosto, Amazon limitato ai beni di… -

Coronavirus Francia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Francia