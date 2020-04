Coronavirus | Fontana | ‘riunione cabina regia fase 2 tra sabato e domenica’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Milano, 15 apr. (Adnkronos) – Con il capo della task force per la2, Vittorio Colao, “non mi sono sentito, ma oggi il ministro Boccia mi ha detto che un primo incontro delladidovrebbe essere trae domenica: in quell’occasione ci confronteremo”. Lo dice il presidente della Lombardia, Attilio. “Io sono stato la persona più prudente, ma bisogna iniziare a capire come cambiare la propria vita e trovare delle soluzioni”.L'articolo, ‘riunione2 trae domenica’ CalcioWeb.