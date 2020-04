Coronavirus: focolaio clinica Villa Maria Eleonora Palermo, Procura apre inchiesta (Di mercoledì 15 aprile 2020) Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo conoscitivo sul focolaio della clinica Villa Maria Eleonora dove, in pochi giorni, sono saliti a 35 i casi positivi al Coronavirus accertati. Altri due infermieri ed un operatore socio assistenziale sono risultati contagiati dal Covid-19 e sono stati trasferiti in isolamento all'albergo San Paolo Palace di Palermo. Eseguiti oltre duecento tamponi tra pazienti, personale sanitario e fornitori della struttura, che è stata messa in quarantena. L'inchiesta, coordinata dal Procuratore aggiunto Ennio Petrigni, è al momento senza ipotesi di reato. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nas hanno fatto un sopralluogo nella clinica e fatto una informativa sul caso. Oggi l'apertura del fascicolo conoscitivo. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : focolaio clinica Villa Maria Eleonora Palermo - Procura apre inchiesta

De Magistris contro De Luca : “Non esiste un focolaio di Coronavirus al Vomero” (Di mercoledì 15 aprile 2020), 15 apr. (Adnkronos) - Ladiha aperto un fascicolo conoscitivo suldelladove, in pochi giorni, sono saliti a 35 i casi positivi alaccertati. Altri due infermieri ed un operatore socio assistenziale sono risultati contagiati dal Covid-19 e sono stati trasferiti in isolamento all'albergo San Paolo Palace di. Eseguiti oltre duecento tamponi tra pazienti, personale sanitario e fornitori della struttura, che è stata messa in quarantena. L', coordinata daltore aggiunto Ennio Petrigni, è al momento senza ipotesi di reato. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nas hanno fatto un sopralluogo nellae fatto una informativa sul caso. Oggi l'apertura del fascicolo conoscitivo.

