Coronavirus, focolai nelle Residenze per disabili: 5 morti (Di mercoledì 15 aprile 2020) Le Residenze sanitarie per disabili (Rsd) sono il “nuovo fronte dimenticato di diffusione del SarsCov2“. E’ la denuncia all’ANSA del presidente della Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi (Anffas) Roberto Speziale: “In 17 delle Rsd che fanno capo all’Anffas (su un totale di 156) ci sono importanti focolai, con 57 soggetti disabili e 52 operatori contagiati, e 5 decessi tra gli ospiti disabili”. E’ “grave che ad oggi non sia stato fatto un censimento – afferma – come per le Rsa per anziani”. Un’indagine, come quella avviata per le Rsa, rileva Speziale, “è urgente, perché anche nelle Rsd vivono persone fragili e con multipatologie. Si tratta dunque di strutture che hanno analoghe criticità”. In tutta Italia, sottolinea, “sono circa 3mila le Rsd ma ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : focolaio clinica Villa Maria Eleonora Palermo - Procura apre inchiesta

De Magistris contro De Luca : "Non esiste un focolaio di Coronavirus al Vomero"

