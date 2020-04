Coronavirus | Fnp Cisl dona mille mascherine a zone rosse Salemi e Villafrati

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Palermo, 15 apr. (Adnkronos) -sono statete ai sindaci e alla Protezione civile di, i due Comuni siciliani dichiarati zona rossa fino al 3 maggio, dalla Federazione dei pensionati dellaPalermo Trapani. Le, 500 consegnate stamani al sindaco die 500 al primo cittadino di, sono state acquistate da una ditta tessile di Misilmeri che per l'emergenza Covid 19 si è riconvertita producendo dispositivi di sicurezza. A consegnarle sono stati i segretari territoriali Fnp di Trapani Salvatore Grassa e di Palermo Salvatore Badami. "E' un momento molto difficile, ancora di più per questi territori dichiarati zona rossa per via dei tanti casi di contagio – spiega Rosaria Aquilone segretario generale FnpPalermo Trapani - Per questo, se pur in piccolo,ndo 500a ognuno dei ...