Coronavirus, Fmi: ‘Dall’Italia interventi anti crisi per 570 miliardi, di più solo in Germania’. Il deficit/pil salirà all’8,3%, il debito al 155%” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “L’Italia è tra i Paesi più colpiti e gli effetti sul Pil saranno forti, ma ha saputo dare una risposta forte che noi sosteniamo“. Il responsabile del dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, Poul Thomsen, promuove almeno sul fronte quantitativo le misure adottate dal governo italiano per far fronte all’impatto economico del Coronavirus. Tra interventi diretti e indiretti (cioè garanzie), sommando al decreto Cura Italia il dl Liquidità varato la settimana scorsa si arriva a un pacchetto di valore pari al 33,6% del pil, secondo solo a quello adottato dalla Germania. Con relativo impatto sull’indebitamento, ovviamente. Gli interventi diretti decisi finora dal governo italiano – fra sostegno ai redditi, spese sanitarie e altre misure fiscali – valgono l’1,2% del Pil (circa 20 miliardi di euro), uno ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - FMI : “Reazione bilancio Italia forte e appropriata”

Coronavirus - ultime notizie – Speranza : «Numeri ancora seri e pesanti». Fmi : «Spetta all’Italia decidere se usare il Mes». Il Viminale striglia i prefetti : «Controllate poche aziende»

