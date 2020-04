TgrVeneto : Firmata la nuova Ordinanza della Regione #Veneto. Via limite 200 m da casa per attività motoria. Zaia: 'Un atto di… - Ilmoralizzator9 : RT @repubblica: Coronavirus, firmata circolare per controlli di Gdf e ispettorato del Lavoro nelle aziende che hanno ripreso la produzione… - repubblica : Coronavirus, firmata circolare per controlli di Gdf e ispettorato del Lavoro nelle aziende che hanno ripreso la pro… - FEMsrl : Coronavirus, firmata circolare per controlli di Gdf e ispettorato del Lavoro nelle aziende che hann… - instaPressTG : #CRONACA - Coronavirus, firmata circolare per controlli di Gdf e ispettorato del Lavoro nelle aziende che hanno rip… -

Coronavirus firmata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus firmata