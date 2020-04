Coronavirus, Finanza in Lombardia: “Inchiesta su RSA” – VIDEO (Di mercoledì 15 aprile 2020) Guardia di Finanza in sede della Regione Lombardia, si cercano atti e direttive riguardanti il Coronavirus: “Inchiesta su Pio Albergo Trivulzio e altre RSA”. Stamattina il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza ha cominciato ad acquisire documenti negli uffici della Regione Lombardia nell’ambito dell’inchiesta sulle Rsa, che è suddivisa in più filoni. Leggi … L'articolo Coronavirus, Finanza in Lombardia: “Inchiesta su RSA” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Controlli Guardia di Finanza coronavirus : ecco la circolare del Viminale

Coronavirus e Rsa : la Finanza sequestra documenti in Regione Lombardia

Coronavirus - Finanza acquisisce documenti negli uffici della Regione Lombardia : inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio – VIDEO (Di mercoledì 15 aprile 2020) Guardia diin sede della Regione, si cercano atti e direttive riguardanti il: “Inchiesta su Pio Albergo Trivulzio e altre RSA”. Stamattina il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia diha cominciato ad acquisire documenti negli uffici della Regionenell’ambito dell’inchiesta sulle Rsa, che è suddivisa in più filoni. Leggi … L'articoloin: “Inchiesta su RSA” –è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : ?? La Guardia di Finanza di Milano sta svolgendo delle perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio nell’ambito dell’inchi… - repubblica : ?? Coronavirus, la guardia di finanza negli uffici della Regione Lombardia, acquisiti documenti per l'inchiesta sull… - repubblica : Coronavirus, blitz della guardia di finanza al Trivulzio. Sono 300 i morti tra il Pio Albergo e l'istituto Don Gnoc… - max65bo : RT @ManuPalo67: #iorestoacasa #coronavirus ??sempre se poi i leghisti non hanno i santi in ogni dove ? ?? Inchiesta case di riposo,la Guardi… - lapatti72 : RT @CislNazionale: Previsioni terribili per la nostra economia dal #FMI. Serve una forte cooperazione internazionale. La classe politica… -