Coronavirus e crisi economica: dal MES ai coronabond, le possibili vie d’uscita per l’Italia dalla “nuova Grande Depressione” (Di mercoledì 15 aprile 2020) È pressoché unanime la convinzione che la crisi economica generata dalla pandemia in corso possa essere alleviata solo attraverso un poderoso intervento dei governi di tutto il mondo. Stime tra le meno pessimiste parlano di una decrescita del reddito nazionale per il 2020 tra il 5 ed il 10%. Sono cifre da Grande Depressione. La stessa grave crisi economica iniziata nel 2008 portò l’anno successivo ad una riduzione del PIL “solo” del 5% nel nostro paese. Quale tipo di intervento statale? L’intervento dei governi può assumere varie forme: sostegno al reddito, garanzia per i prestiti erogati dalle banche alle famiglie ed al sistema produttivo, aumento della spesa sanitaria, investimenti in ricerca ed in capitale umano. Tali risorse possono essere sostenute solo attraverso l’indebitamento: lo Stato ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - le conseguenze economiche della crisi colpiscono anche il Vaticano : ecco il piano di spendig review

Coronavirus commercianti in crisi - la Lega : «600 euro goccia nel mare - servono interventi veri»

Coronavirus - presentata la strategia UE per uscire dalla crisi : “L’Europa ha bisogno di un piano Marshall” (Di mercoledì 15 aprile 2020) È pressoché unanime la convinzione che lagenerata dalla pandemia in corso possa essere alleviata solo attraverso un poderoso intervento dei governi di tutto il mondo. Stime tra le meno pessimiste parlano di una decrescita del reddito nazionale per il 2020 tra il 5 ed il 10%. Sono cifre da Grande Depressione. La stessa graveiniziata nel 2008 portò l’anno successivo ad una riduzione del PIL “solo” del 5% nel nostro paese. Quale tipo di intervento statale? L’intervento dei governi può assumere varie forme: sostegno al reddito, garanzia per i prestiti erogati dalle banche alle famiglie ed al sistema produttivo, aumento della spesa sanitaria, investimenti in ricerca ed in capitale umano. Tali risorse possono essere sostenute solo attraverso l’indebitamento: lo Stato ...

smenichini : Non solo in Italia: perché dovunque chi governa la crisi (anche sbagliando) va bene nei sondaggi, e chi è all’oppos… - RaiNews : 'La Germania non può uscire dalla crisi forte e sana a meno che anche i nostri vicini non diventino forti e sani' h… - BI_Italia : Intervista al virologo Giulio Tarro: 'Serve una terapia antivirale. Troppa gente parla del #covid19 senza avere il… - seneca4949 : RT @PatriziaRametta: In Spagna Sanchez parla di cancellazione del debito«Debito e libertà sono concetti antagonistici. Nessun popolo può es… - CulturaMeet : RT @ErasmoFond: ??La cultura non può fermarsi ??#BigliettoSposeso è l'iniziativa di @CulturaMeet per fronteggiare la crisi che gli operatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus crisi L'Italia pagherà il conto più salato della crisi post-epidemia AGI - Agenzia Italia Asp di Enna, ancora in calo il numero di ricoveri: "Superato il picco"

I dati confermano un aumento dei guariti che salgono a 21 mentre si mantiene costante il numero di positivi al Covid - 19 che nell'ennese rimangono 327 ... sanitario e responsabile dell'unità di crisi ...

Puglia, stanziato 1 milione per settore caseario

BARI - Soddisfazione viene espressa dal presidente di Confagricoltura Bari-Bat, Michele Lacenere, in merito alla decisione della Regione Puglia di stanziare un milione di euro per offrire un sostegno ...

I dati confermano un aumento dei guariti che salgono a 21 mentre si mantiene costante il numero di positivi al Covid - 19 che nell'ennese rimangono 327 ... sanitario e responsabile dell'unità di crisi ...BARI - Soddisfazione viene espressa dal presidente di Confagricoltura Bari-Bat, Michele Lacenere, in merito alla decisione della Regione Puglia di stanziare un milione di euro per offrire un sostegno ...