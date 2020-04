Coronavirus: Donzelli (FdI), ‘per Pd ok inchieste Tg solo se non in regioni rosse’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “E’ ridicolo ma non sorprendente come oggi la senatrice Fedeli esca dal torpore politico per attaccare il Tg2, reo secondo l’esponente piddina, di avere mandato in onda un servizio-inchiesta sulle tante morti per Covid-19 avvenute nelle case di cura toscane”. Lo dichiara Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia.“Evidentemente, per la senatrice Fedeli così come per il Pd, i telegiornali possono raccontare fatti e misfatti solo se questi avvengono in Lombardia, in Piemonte e in Veneto ma non in regioni rosse come la Toscana. Piuttosto che attaccare i media nel tentativo di fermare la libera informazione, si preoccupino di arrestare l’epidemia e rilanciare l’economia di una Nazione in ginocchio anche per colpa di un governo e di una maggioranza che fin qui ha fatto tante chiacchiere ma ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - l’allarme di Donzelli : “2.500 cinesi in arrivo dalla regione più infetta”

Coronavirus, Donazelli (FdI): 'Trasmissioni Panzironi da oscurare su tutti i canali'

Per questo rinnoviamo ancora una volta una forte richiesta di intervento per fermare chi sciacalla sulla salute delle persone, promuovendo le proprie pillole, sfruttando senza scrupoli anche ...

