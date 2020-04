Coronavirus, dobbiamo pensare ai medici come soggetti fragili. Per loro va preparato il ‘dopo’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Io non sono più un medico. Io mi sento un mostro!”. Sono queste le frasi che mi singhiozza via Skype un amico medico in prima linea nella battaglia contro il Covid sin dai primi giorni dell’emergenza. Per ben due volte ha dovuto impedire ai familiari di accedere alla sala nella quale il loro congiunto stava perdendo la sua battaglia contro il virus. In un caso è riuscito a portare al resto della famiglia un tablet col quale li ha messi in contatto per l’ultimo saluto. Poi, il buio. Ha obbedito alle direttive, si è inchinato al giuramento di Ippocrate salvaguardando dall’infezione non solo i congiunti dei defunti, ma la cittadina nella quale avrebbero fatto ritorno. Ha fatto ciò che un buon medico deve fare. Tuttavia qualcosa in lui è cambiato. Difficoltà a dormire, incubi. Pianti incontrollati, isolamento ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : in Italia “dobbiamo ripartire al più presto - stiamo perdendo le commesse a favore di aziende tedesche - francesi o spagnole - che riaprono oggi”

"Io non sono più un medico. Io mi sento un mostro!". Sono queste le frasi che mi singhiozza via Skype un amico medico in prima linea nella battaglia contro il Covid sin dai primi giorni dell'emergenza. Per ben due volte ha dovuto impedire ai familiari di accedere alla sala nella quale ilcongiunto stava perdendo la sua battaglia contro il virus. In un caso è riuscito a portare al resto della famiglia un tablet col quale li ha messi in contatto per l'ultimo saluto. Poi, il buio. Ha obbedito alle direttive, si è inchinato al giuramento di Ippocrate salvaguardando dall'infezione non solo i congiunti dei defunti, ma la cittadina nella quale avrebbero fatto ritorno. Ha fatto ciò che un buon medico deve fare. Tuttavia qualcosa in lui è cambiato. Difficoltà a dormire, incubi. Pianti incontrollati, isolamento ...

