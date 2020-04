Coronavirus, diminuiscono lievemente le vittime: 578 in un giorno. Calano ancora ricoveri e terapie intensive, ma anche le guarigioni – Il bollettino della Protezione civile (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 15 aprile Con 578 vittime nelle ultime 24 ore per Coronavirus, il numero complessivo dei morti è salito a 21.645 (ieri erano 21.067 e le vittime in 24 ore erano state 602). Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile illustrato da Angelo Borrelli l’aumento del numero delle persone attualmente positive è di 1.127 (l’incremento oggi risale rispetto a quello di ieri quando erano 675), per un totale di 105.418 (ieri erano 104.291). Sono stati effettuati 43.715 in 24 ore: un numero che risale rispetto a ieri quando i test effettuati in un giorno erano stati 26.779 tamponi: il totale dei test tocca oggi quota 1.117.4040. I casi totali di contagi dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 165.155, con un incremento di 2.667 in un giorno ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Oltre 2 milioni di casi al mondo - diminuiscono i contagi in Italia

