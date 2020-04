Coronavirus, DiCaprio e De Niro: “Se donate potrete partecipare ad un nostro film” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Ti sei mai chiesto com’è lavorare con Martin Scorsese, De Niro e me? Ecco la tua occasione. Visita il sito allinchallenge.com per partecipare e donare quello che puoi”. A pronunciare queste parole, anche se sembra incredibile, è Leonardo DiCaprio e l’invito del noto attore americano è, appunto, a partecipare ad una raccolta fondi per sostenere le famiglie in difficoltà per via dell’emergenza Coronavirus. Chi dona, in cambio, avrà una grande possibilità: prendere parte ad un film con lui e Robert De Niro e la regia di Martin Scorsese. Per gli appassionati di cinema, oltre che per i fan dei famosi attori, si tratta di una proposta davvero ghiotta e di cui, sicuramente, approfittare. DiCaprio e DeNiro, che hanno lanciato l’iniziativa in un video postato sui social dove entrambi si trovano nelle loro case, hanno ... Leggi su tpi Coronavirus - Leonardo DiCaprio e Robert De Niro : “Chi dona qualcosa parteciperà al nostro film”

