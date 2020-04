Coronavirus, De Micheli: “Si studia un’app per evitare assembramenti nel trasporto pubblico” (Di mercoledì 15 aprile 2020) E’ allo studio la possibilità di mettere a punto una ‘‘app per evitare l’assembramento sui mezzi di trasporto”. Questi strumenti non saranno disponibili per il 3 maggio, data in cui dovrebbe partire la fase due, ”però sappiamo che ci sono e stiamo immaginando una fase di sperimentazione” e, nel frattempo, si pensa alla ‘‘presenza di persone che aiutino a evitare di salire” i passeggeri sul mezzo quando è stato raggiunto il numero massimo consentito di persone. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, intervenendo sul canale Facebook Scuola di politiche. I mezzi di trasporto, che siano aerei, terni o navi, potranno essere riempiti ”al massimo al 60%, dove hai le strutture più grandi,” perché ”la prima misura di sicurezza è il ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. De Micheli : “Nella fase 2 orari flessibili soprattutto nella pubblica amministrazione”

Coronavirus - De Micheli : nella fase 2 “orari flessibili - soprattutto negli uffici pubblici”

Coronavirus - De Micheli : prorogate al 3 maggio misure riduzione mobilità (Di mercoledì 15 aprile 2020) E’ allo studio la possibilità di mettere a punto una ‘‘app perl’assembramento sui mezzi di”. Questi strumenti non saranno disponibili per il 3 maggio, data in cui dovrebbe partire la fase due, ”però sappiamo che ci sono e stiamo immaginando una fase di sperimentazione” e, nel frattempo, si pensa alla ‘‘presenza di persone che aiutino adi salire” i passeggeri sul mezzo quando è stato raggiunto il numero massimo consentito di persone. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De, intervenendo sul canale Facebook Scuola di politiche. I mezzi di, che siano aerei, terni o navi, potranno essere riempiti ”al massimo al 60%, dove hai le strutture più grandi,” perché ”la prima misura di sicurezza è il ...

PiacenzaPress : Coronavirus, la Lega attacca De Micheli: “Piacenza grande esclusa, altro che aiuti dal Governo” - Paolo_Micheli : #SapiensEpidemic #SARS #virus #pandemia #medicina #storia Nome: SARS #Coronavirus Anno: 2002-2003 Contagi: 8096 Mor… - ferpress : #Coronavirus: #Berrino e #pendolari scrivono a #DeMicheli per sostegno al #TPL e risarcimento utenti - Ferpress - Ale_Pedreschi : RT @Avvenire_Nei: #Coronavirus. Il ministro dei Trasporti @paola_demicheli appello a Ong in mare, rispettino indicazioni dei loro Paesi htt… - Confapi_retweet : RT @Confapi: #Coronavirus. Call tra @ConfapiAniem e ministra @paola_demicheli: le costruzioni ripartiranno in sicurezza @mitgov Qui il com… -