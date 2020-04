Coronavirus dati 15 aprile 2020: +1.127 nuovi positivi, i guariti sono oltre 38mila (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus dati 15 aprile 2020. E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. sono 1.127 i nuovi positivi oggi: un dato di nuovo in netta crescita rispetto a ieri quando i nuovi positivi al Covid-19 rilevati erano 675. I malati in Italia sono 105.418. Le vittime oggi sono 578, un dato in lieve calo: ieri i decessi erano stati 602. Da inizio emergenza sono 21.645 le vittime. La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, sono il 71%. I guariti oggi sono 962, in totale 38.092 (segue dopo la foto) sono 165.155 i casi totali di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza, + 2.667 rispetto a ieri. Emerge dai dati della Protezione civile. sono stati 1.117.404 i tamponi effettuati, 70.494 in più rispetto a ieri. Continuano a calare i ricoverati ... Leggi su urbanpost Coronavirus - i dati : 2667 nuovi casi - il trend di crescita si abbassa e prosegue il calo dei ricoveri in rianimazione. Altri 578 morti

