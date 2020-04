Coronavirus | Danimarca primo Paese a riaprire le scuole

(Di mercoledì 15 aprile 2020): laè ille. Dopo un mese di totale lockdown, oggi la riapertura di asili, materne ed elementari.: a seguito di un mese di totale lockdown, laè ille. Come riporta Skytg24, proprio nella giornata di oggi si sono verificate … L'articololeproviene da www.inews24.it.

RaiNews : La Danimarca, con circa 6.700 casi di contagio e 299 vittime, è stato il secondo paese europeo a imporre un blocco… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus La #Danimarca accelera su allentamento misure Dopo numeri migliori del previsto. Lo comunica la premie… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, la Danimarca riapre le scuole: primo Paese Ue #coronavirus - Antonietta_95 : RT @SkyTG24: Coronavirus, la Danimarca riapre le scuole: è il primo Paese europeo - GiornalediMonte : Coronavirus nel mondo. Trump toglie fondi a Oms. Danimarca riapre scuole. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Danimarca

(ANSA) - COPENAGHEN, 15 APR - Dopo un mese di chiusura per l'emergenza coronavirus, la Danimarca ha riaperto stamattina asili nido, scuole materne ed elementari, primo Paese in Europa a farlo. Restano ...Nonostante l'emergenza coronavirus, la Danimarca è il primo Paese Ue a riaprire le scuole. Ma non mancano le polemiche. La Danimarca riapre le scuole nonostante l’emergenza coronavirus. Da mercoledì ...