Coronavirus: da Lombardia in consegna a province 3,6 mln mascherine (Di mercoledì 15 aprile 2020) Milano, 15 apr. (Adnkronos) – Da stamattina Regione Lombardia attraverso i volontari della protezione Civile sta provvedendo alla consegna di altri 3,6 mln di mascherine alle province. Lo fa sapere l’assessore al Territorio della Lombardia, Pietro Foroni. “Le province provvederanno immediatamente a consegnare ai Comuni tali dispositivi che saranno distribuiti gratuitamente ai propri cittadini che ne hanno bisogno e necessità. Di queste 200mila sono state donate a Regione da Anci, a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti”, afferma. La fornitura si aggiunge agli oltre 3,8 milioni distribuiti negli ultimi dieci giorni. “Dei 3,6 milioni di mascherine in distribuzione oggi – conclude Foroni – ben 400mila sono destinate alla sola città di Milano: 300mila al Comune che provvederà a smistarle secondo i suoi canali ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus Lombardia - perché così tanti morti qui?

