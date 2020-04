Coronavirus, cosa faranno gli italiani una volta finito il lockdown? Il 43% vorrebbe andare a cena fuori (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, ecco cosa desiderano fare gli italiani una volta finito il lockdown Il 3 maggio in Italia dovrebbe terminare il lockdown imposto a causa dell’epidemia di Coronavirus: ma qual è la cosa che desiderano fare gli italiani subito dopo la fine delle restrizioni? Se lo è chiesto Nomisma, società di consulenza, che ha realizzato una ricerca, denominata Osservatorio lockdown, volta a capire “come siamo cambiati e come devono cambiare di conseguenza le aziende”. Secondo l’analisi, il 49 per cento degli italiani desidera riabbracciare i propri cari. Tuttavia, il 43 per cento vorrebbe poter andare a cena fuori una volta terminate le restrizioni. Secondo l’istituto, il desiderio di poter mangiare fuori degli italiani ha portato negli ultimi 21 giorni “3 italiani su 4 ad ordinare cibo da asporto, in particolare il 64% ha preferito ... Leggi su tpi Covid-19 - cosa mangiare ai tempi del Coronavirus : il forum sul Mattino.it

Coronavirus - blitz dei Nas nelle residenze per anziani. Ecco cosa hanno scoperto

Wuhan - allarme Coronavirus negli Usa nel 2018 : di cosa si tratta (Di mercoledì 15 aprile 2020), eccodesiderano fare gliunailIl 3 maggio in Italia dovrebbe terminare ilimposto a causa dell’epidemia di: ma qual è lache desiderano fare glisubito dopo la fine delle restrizioni? Se lo è chiesto Nomisma, società di consulenza, che ha realizzato una ricerca, denominata Osservatorioa capire “come siamo cambiati e come devono cambiare di conseguenza le aziende”. Secondo l’analisi, il 49 per cento deglidesidera riabbracciare i propri cari. Tuttavia, il 43 per centopoter andare a cena fuori unaterminate le restrizioni. Secondo l’istituto, il desiderio di poter mangiare fuori degliha portato negli ultimi 21 giorni “3su 4 ad ordinare cibo da asporto, in particolare il 64% ha preferito ...

TizianaFerrario : mi dovete spiegare cosa c'è di male ad avere 37 miliardi in prestito dall 'Europa senza condizioni da spendere x l… - reportrai3 : Un position paper della Società italiana di medicina ambientale ipotizza che il pm10 abbia aiutato la diffusione de… - PaolaTavernaM5S : I parlamentari giapponesi hanno deciso di dare un messaggio univoco di solidarietà alla nazione per l'emergenza… - okwlor : RT @PaolaTavernaM5S: I parlamentari giapponesi hanno deciso di dare un messaggio univoco di solidarietà alla nazione per l'emergenza #Coron… - AnnaMar74773335 : RT @piersileri: Ieri sono stato all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ho trovato una situazione ottima. Sto visitando tutti gli osped… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cosa Riaperture, la Babele delle Regioni. Boccia: 'Sì inasprire ma non allentare' - Cronaca Agenzia ANSA Coronavirus e periferia, la vita in 40 metri quadri senza il balcone: “Questo è un inferno”

Chi si lamenta di stare chiuso in un appartamento con doppi servizi e magari un terrazzino, non ha idea di cosa sia una quarantena per quelli come Fatima ... Fondo Giambellino – Emergenza Covid19).

Coronavirus, i guanti li stiamo utilizzando malissimo, meglio farne a meno

Abbiamo visto ieri sera Mughini in tv indossare i guanti e portare più volte le mani al volto. Ricordiamo che quei guanti erano potenzialmente infetti, almeno quanto lo sono le mani stesse, quindi la ...

Chi si lamenta di stare chiuso in un appartamento con doppi servizi e magari un terrazzino, non ha idea di cosa sia una quarantena per quelli come Fatima ... Fondo Giambellino – Emergenza Covid19).Abbiamo visto ieri sera Mughini in tv indossare i guanti e portare più volte le mani al volto. Ricordiamo che quei guanti erano potenzialmente infetti, almeno quanto lo sono le mani stesse, quindi la ...