Coronavirus, Confesercenti Campania alla Regione: Escluse dai contributi migliaia di imprese turistiche (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo ha inviato oggi al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca una lettera di protesta perché nell’ultima ordinanza la Giunta di Palazzo Santa Lucia ha escluso centinaia di attività commerciali dalla possibilità di avere il contributo “una tantum” a fondo perduto. “Sono state estromesse totalmente – si legge nella missiva – numerosissime attività commerciali del settore turismo sospese a seguito dei dpcm e delle ordinanze della Regione Campania. Attività quali agenzie di viaggio, noleggio con conducente, villaggi turistici, affittacamere per brevi soggiorno, case vacanze, residence, campeggi e guide turistiche non sono state comprese nei Codici Ateco (codice identificativo attività economica) che hanno accesso al bonus». In attesa di ... Leggi su ildenaro Coronavirus : Confesercenti Sicilia - ‘Regione crei fondo di crisi per imprese turismo’

