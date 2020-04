Coronavirus | Cinemovel porta il cinema per le scuole in streaming E dopo la visione i

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Ilarriva nelle case degli studenti e degli insegnanti. Grazie a “”, “Libera” e “MYmovies”, nei prossimi giorni quattro film andranno in onda gratuitamente incon tanto di partecipazione dei registi che incontreranno online il pubblico subitola proiezione. Un’idea nata per andare incontro ai docenti e ai ragazzi: “In questo momento particolare – spiega Enzo Bevar di– in cui la chiusura dellerende obbligatorio ripensare l’attività didattica, proponiamo il film come strumento per un’attività differente che dallainpropone un’azione di confronto e dialogo a distanza sui temi del progetto”. La rassegna che viene presentata rientra all’interno di “Schermi in classe”, un progetto diFoundation che ...

