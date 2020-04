Coronavirus, centouno richiedenti protezione positivi a Verona (Di mercoledì 15 aprile 2020) Matteo Orlando Presso un centro di accoglienza "richiedenti protezione internazionale" della città scaligera un centinaio di persone, su 140, positive al Covid-19. Dalla Prefettura: "i nostri controlli hanno portato i loro frutti" Più di 100 richiedenti protezione internazionale sono risultati positivi al Coronavirus a Verona. Presso il Cas (Centro di accoglienza straordinaria) ospitato dalle strutture dell'Hotel Monaco, albergo diventato una sorta centro di accoglienza delle persone che richiedono la protezione internazionale e di alcuni minori, le autorità sanitarie locali, in collaborazione con la locale Prefettura, che ha predisposto un accurato piano di controllo dei centri di accoglienza della città veneta, hanno sottoposto a tamponi i 140 migranti presenti nella struttura e ben centouno sono risultati positivi al primo tampone. Le persone ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 aprile 2020) Matteo Orlando Presso un centro di accoglienza "internazionale" della città scaligera un centinaio di persone, su 140, positive al Covid-19. Dalla Prefettura: "i nostri controlli hanno portato i loro frutti" Più di 100internazionale sono risultatial. Presso il Cas (Centro di accoglienza straordinaria) ospitato dalle strutture dell'Hotel Monaco, albergo diventato una sorta centro di accoglienza delle persone che richiedono lainternazionale e di alcuni minori, le autorità sanitarie locali, in collaborazione con la locale Prefettura, che ha predisposto un accurato piano di controllo dei centri di accoglienza della città veneta, hanno sottoposto a tamponi i 140 migranti presenti nella struttura e bensono risultatial primo tampone. Le persone ...

centouno : Coronavirus, aumentano i contagi in Svezia. Il mea culpa del premier: 'Non abbiamo fatto abbastanza' - centouno : Mentre dormi, il tuo smartphone aiuta la ricerca contro il coronavirus. Come funziona Vodafone DreamLab -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus centouno Coronavirus, centouno richiedenti protezione positivi a Verona il Giornale Coronavirus Cesena, paziente dimessa a 101 anni

Cesena, 8 aprile 2020 - Che una donna di centouno anni ( a settembre ne compirà 102) sia stata dimessa dall’ospedale dove era stata ricoverata per la positività al coronavirus, è una di quelle notizie ...

Cesena, 8 aprile 2020 - Che una donna di centouno anni ( a settembre ne compirà 102) sia stata dimessa dall’ospedale dove era stata ricoverata per la positività al coronavirus, è una di quelle notizie ...