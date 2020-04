Coronavirus | Cellino duro | Il calcio non ha bisogno di elemosina di un governo

(Di mercoledì 15 aprile 2020) (ANSA) - ROMA, 15 APR - "Come si fa ad andare da un ministro, che non ha mai giocato a pallone o gestito una squadra di, e chiedere la percentuale sul Betting? Ilnon hadidi unincoerente".

Dalla_SerieA : Coronavirus, Cellino sulla ripresa: 'Senza riposo i calciatori si strappano tutti' - - infoitsport : Cellino: 'Capisco la rabbia di Galliani, ma facciamo causa al Coronavirus? È colpa sua' - PianetaMilan : #Cellino a @tutticonvocati: '@FIFAcom e @Coninews per lo stop, la @FIGC vuole riprendere a giocare' - #calcio #FIFA… - AlfioSerafico : RT @ilmessaggeroit: #coronavirus, #Cellino: «Fifa e Coni d'accordo a chiudere la stagione, solo la Figc è contraria» - IamCALCIO : Cellino: “Capisco Galliani e Vigorito. Soluzione bonus punti' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cellino

Il calcio non ha bisogno di elemosina di un governo incoerente". Lo dice ai microfoni di 'Tutti convocati' su Radio 24, il presidente del Brescia Massimo Cellino, a proposito degli aiuti che il calcio ...Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha rilasciato un'intervista al programma radiofonico ... io vivo a Brescia e vi auguro di non vivere mai il Covid-19, nel resto d'Italia non se ne rendono ...