Coronavirus | Burioni avverte | “No alle ripartenze selvagge | potrebbero verificarsi nuovi

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Su eventuali nuove ondate di contagi daè “impossibile fare previsioni“: “Non conosciamo ancora bene questo virus, non sappiamo neanche se con la bella stagione si trasmetta meno“: lo ha affermato il virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Roberto, in un’intervista su QN. Secondo l’esperto vanno evitate, e se “la decisione di ripartire è politica“, la scienza può “minimizzare il rischio“. Il primo passo? “Bisogna sapere che dimensione ha l’epidemia. I numeri che ci danno non sono reali. Serve uno studio su un campione indicativo della popolazione per non navigare nel buio. È indispensabile, poi, un tracciamento digitale dei casi di contagio“. “Mi fa paura l’ipotesi di dover combattere contro ...

Cinque punti per riaprire l'Italia e convivere con il Covid-19 gestendo in modo sicuro la transizione da pandemia a endemia. La proposta scientifica per la creazione di una struttura di monitoraggio e ...Sarà sperimentato su 550 volontari a partire dalla fine di aprile Un vaccino contro il coronavirus sta per essere sperimentato ...