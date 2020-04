Coronavirus, Brian May dà la colpa a chi mangia la carne (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sul Coronavirus se ne sentono di tutti i colori. Adesso ci si mette anche Brian May, il celebre chitarrista dei Queen. Secondo il talentuoso musicista la causa della pandemia è nell'abitudine di mangiare carne. Il virus, infatti, si è diffuso a partire dai wet market cinesi dove si vendono animali v Leggi su iltempo Coronavirus - muore un 71enne : primo decesso a Villa di Briano

Coronavirus - Messa con foto dei fedeli/ Prete brianzolo : "Mi sentivo solo perciò..." (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sulse ne sentono di tutti i colori. Adesso ci si mette ancheMay, il celebre chitarrista dei Queen. Secondo il talentuoso musicista la causa della pandemia è nell'abitudine dire. Il virus, infatti, si è diffuso a partire dai wet market cinesi dove si vendono animali v

Il chitarrista dei Queen, vegano da tre mesi, si lancia contro l'abitudine di nutrirsi con animali: "Non è la cosa migliore da fare", dice ...

