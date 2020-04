Coronavirus: Bonafede, ‘da M5S piena fiducia in Conte’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Nei confronti del Presidente del Consiglio c’è piena fiducia da parte del MoVimento 5 Stelle. Nel prossimo Consiglio europeo la maggioranza dovrà adottare una linea compatta se vorrà riuscire nella difficile trattativa in Europa. Il lavoro di squadra è stato e continuerà ad essere fondamentale nell’affrontare l’emergenza Coronavirus”. Lo scrive Alfonso Bonafede su Fb. L'articolo Coronavirus: Bonafede, ‘da M5S piena fiducia in Conte’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : riunione membri governo M5S con Crimi e Bonafede**

Nel prossimo Consiglio europeo la maggioranza dovrà adottare una linea compatta se vorrà riuscire nella difficile trattativa in Europa. Il lavoro di squadra è stato e continuerà ad essere fondamentale ...

