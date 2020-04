Coronavirus, bollettino Spallanzani: 155 positivi. 276 pazienti dimessi e trasferiti (Di mercoledì 15 aprile 2020) I pazienti Covid-19 positivi ricoverati all’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono in totale 155. Di questi, 22 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture sono a questa mattina 276. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. L'articolo Coronavirus, bollettino Spallanzani: 155 positivi. 276 pazienti dimessi e trasferiti proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera VENETO - BOLLETTINO CORONAVIRUS 15 APRILE/ Diretta conferenza stampa Zaia : +7 morti

Bollettino Veneto - diretta conferenza stampa/ Video Zaia : dati coronavirus 15 aprile

Coronavirus in Campania : Ultimo bollettino del 14 aprile. 38 positivi su 1.440 tamponi (Di mercoledì 15 aprile 2020) ICovid-19ricoverati all’Istituto nazionale malattie infettive Lazzarodi Roma sono in totale 155. Di questi, 22 necessitano di supporto respiratorio. Ia domicilio o presso altre strutture sono a questa mattina 276. In giornata sono previste ulteriori dimissioni diasintomatici o paucisintomatici. L'articolo: 155. 276proviene da Italia Sera.

Corriere : Coronavirus in Italia, 162.488 casi positivi e 21.067 morti. Terapie intensive, -2.3%. Il bollettino del 14 aprile - TgLa7 : #coronavirus Il bollettino della #ProtezioneCIvile del 14 aprile 2020: Casi totali : 162.488 (+2.972) Casi attuali… - Corriere : Coronavirus in Italia, 162.488 casi positivi e 21.067 morti. Terapie intensive, -2.3%. ... - TheECC1 : We are down to 898 current positive cases in Umbria! Coronavirus in Umbria, il bollettino al 15 aprile: un caso pos… - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus : Martedì 14 Aprile (ieri) Stabili nuovi casi, impennata nuovi decessi. USA largamente sit… -