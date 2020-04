Coronavirus bollettino 15 aprile 2020: attualmente positivi 105.418, ieri 578 decessi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ancora più di 500 morti, ancora più di 500 vite spezzate. Purtroppo continua a essere difficile ascoltare questi numeri e renderne conto, proprio perchè non si parla di cifre. Parliamo di persone che non ci sono più, parliamo di famiglie distrutte da queste dramma. Ma è una guerra, ci dicono, e le vittime continueranno purtroppo, a esserci. Il bollettino di oggi 15 aprile 2020 arriva come sempre da Roma, in diretta dalla protezione civile e ci mostra una curva che continua a essere costante. Nessuna novità che ci faccia pensare che questo Coronavirus, finalmente lo abbiamo sconfitto. Ma del resto, ce lo continuano a dire e a ripetere. Siamo ancora in fase 1. I dati di oggi: sono complessivamente 105.418 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento di 1.127 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 675. Il dato ... Leggi su ultimenotizieflash Bollettino Coronavirus : i contagi in Italia oggi 15 aprile

