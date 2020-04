Coronavirus, Bill Gates contro Donald Trump: “Oms necessaria come non mai” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, Bill Gates contro Trump: “Oms necessaria come non mai” Bill Gates si scaglia contro la decisione di Donald Trump di sospendere i finanziamenti Usa all’Oms accusata dal tycoon, di cattiva gestione e di un approccio filo-cinese all’emergenza Coronavirus. Una posizione non condivisa dal fondatore della Microsoft, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Interrompere il finanziamento all’Oms durante una crisi sanitaria mondiale è pericoloso proprio come sembra. Il loro lavoro sta rallentando la diffusione del Covid-19 e se il loro lavoro si interrompe nessun’altra organizzazione potrà rimpiazzarli. Il mondo ha bisogno dell’Oms come non mai”. Coronavirus, Trump: pieni poteri per riaprire Usa, “giallo” Fauci La decisione di sospendere i finanziamenti Usa all’Oms era stata comunicata dallo ... Leggi su tpi Coronavirus e crisi economica - chiude la storica pizzeria Sorbillo

Coronavirus - Sorbillo : Chiuderò quattro pizzerie. Senza consegne a domicilio non sopravviveremo

Coronavirus | Bill Gates e la terribile previsione del 2015 (VIDEO) (Di mercoledì 15 aprile 2020): “Omsnon mai”si scagliala decisione didi sospendere i finanziamenti Usa all’Oms accusata dal tycoon, di cattiva gestione e di un approccio filo-cinese all’emergenza. Una posizione non condivisa dal fondatore della Microsoft, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Interrompere il finanziamento all’Oms durante una crisi sanitaria mondiale è pericoloso propriosembra. Il loro lavoro sta rallentando la diffusione del Covid-19 e se il loro lavoro si interrompe nessun’altra organizzazione potrà rimpiazzarli. Il mondo ha bisogno dell’Omsnon mai”.: pieni poteri per riaprire Usa, “giallo” Fauci La decisione di sospendere i finanziamenti Usa all’Oms era stata comunicata dallo ...

angelomangiante : Bill #Gates destinerà 125 milioni di dollari per finanziare sette studi di ricerca per lavorare al vaccino contro i… - fattoquotidiano : Coronavirus, Bill Gates finanzia sette studi di ricerca per un vaccino con 125 milioni di dollari - WRicciardi : La migliore descrizione di “salute globale” - bafapp : Bill Gates accusato di crimini contro l'umanità? - Stella72646015 : RT @Desely1: Bill #Gates: l'amministrazione Trump dice no al sistema di tracciamento digitale dei vaccini e piovono accuse di crimini contr… -