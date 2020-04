Coronavirus: Bernini, ‘settore agricolo Emilia Romagna non sia lasciato indietro’ (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Nessun settore deve essere lasciato indietro o, peggio ancora, da solo a fronteggiare le difficoltà che seguiranno alla fine dell’emergenza sanitaria. E questo vale anche, in particolare, per il settore agricolo che rischia di pagare uno dei prezzi più alti di questa fase drammatica”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. “Per gli agricoltori, che hanno già conosciuto il flagello della cimice asiatica, l’emergenza Covid-19 si somma adesso a quella della siccità, che si sta drammaticamente presentando già nelle terre della Romagna e del Ferrarese. Mi rivolgo alla Regione Emilia-Romagna e al Governo affinché siano attivati, con urgenza, tavoli regionali e nazionali per una programmazione condivisa sulla gestione della risorsa acqua e per ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - riaperture : Bernini (Fi) - governo ascolti richieste dei balneari. Mugnai (FI) intervenga anche la Toscana

Coronavirus : Bernini - ‘anche per fase due rischio caos e improvvisazione’

Coronavirus - Bernini : Mes va ponderato con cautela - regole insidiose per Italia (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Nessun settore deve essereindietro o, peggio ancora, da solo a fronteggiare le difficoltà che seguiranno alla fine dell’emergenza sanitaria. E questo vale anche, in particolare, per il settoreche rischia di pagare uno dei prezzi più alti di questa fase drammatica”. Lo dichiara Anna Maria, presidente dei senatori di Forza Italia. “Per gli agricoltori, che hanno già conosciuto il flagello della cimice asiatica, l’emergenza Covid-19 si somma adesso a quella della siccità, che si sta drammaticamente presentando già nelle terre dellae del Ferrarese. Mi rivolgo alla Regionee al Governo affinché siano attivati, con urgenza, tavoli regionali e nazionali per una programmazione condivisa sulla gestione della risorsa acqua e per ...

TV7Benevento : Coronavirus: Bernini, 'settore agricolo Emilia Romagna non sia lasciato indietro'... - Angela21969834 : @AMG_Energia ancora in attesa di vedere la luce via BERNINI, non moriremo per il coronavirus ma per Il buio - ilmetropolitan : Coronavirus. Bernini (FI): Servono prestiti a fondo perduto - Renzidj : RT @stefano_mugnai: Coronavirus, riaperture: Bernini (Fi), governo ascolti richieste dei balneari. Mugnai (FI) intervenga anche la Toscana… - GruppoFICamera : RT @stefano_mugnai: Coronavirus, riaperture: Bernini (Fi), governo ascolti richieste dei balneari. Mugnai (FI) intervenga anche la Toscana… -