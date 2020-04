Coronavirus | Ascani | ‘importante riunione maggioranza su fine anno’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Questa mattina c’è stata una “importantedi maggiorana per capire come gestire ladi questo anno scolastico e l’inizio del prossimo”. Lo ha detto la viceministra dell’Istruzione, Annadel Pd, in una diretta Fb.L'articolo, ‘importantesuanno’** CalcioWeb.