Coronavirus: allarme dalla Alan Kurdi, ‘a bordo atti di autolesionismo, subito trasbordo’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Palermo, 15 apr. (Adnkronos) – Sempre più critica la situazione a bordo della nave ‘Alan Kurdi’, che si trova ferma a Nord di Palermo, con 149 persone a bordo, tra cui due donne. A denunciarlo è il capo missione Jan Ribbeck che conferma all’Adnkronos: “Ogni ora che passa la situazione si complica – spiega preoccupato – gruppi di diverse nazionalità fanno atti di autolesionismo. E’ sempre più difficile riuscire a tenere la situazione sotto controllo rispetto a ieri e due giorni fa”. I migranti sono a bordo da dieci giorni. Il capo missione tedesco chiede di potere fare “al più presto” il trasbordo su una nave dove potere effettuare la quarantena, come è stato detto in questi giorni”. Ribbeck è in continuo contatto con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - diretta : due milioni di casi nel mondo. Accuse Usa alla Cina : «Non diede allarme per 6 giorni»

Coronavirus - inchiesta di Ap : la Cina avrebbe ritardato l’allarme di sei giorni

Coronavirus - la denuncia di Ap : la Cina ha aspettato sei giorni a dare l’allarme (Di mercoledì 15 aprile 2020) Palermo, 15 apr. (Adnkronos) – Sempre più critica la situazione adella nave ‘’, che si trova ferma a Nord di Palermo, con 149 persone a, tra cui due donne. A denunciarlo è il capo missione Jan Ribbeck che conferma all’Adnkronos: “Ogni ora che passa la situazione si complica – spiega preoccupato – gruppi di diverse nazionalità fannodi. E’ sempre più difficile riuscire a tenere la situazione sotto controllo rispetto a ieri e due giorni fa”. I migranti sono ada dieci giorni. Il capo missione tedesco chiede di potere fare “al più presto” il trassu una nave dove potere effettuare la quarantena, come è stato detto in questi giorni”. Ribbeck è in continuo contatto con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha ...

LaStampa : Coronavirus, l’allarme di un laboratorio a Brescia: stanno finendo i reagenti per i tamponi - LaStampa : I rapporti inviati a Washington due anni fa avvertivano che le ricerche in corso creavano il rischio di un’epidemia… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'allarme degli Usa due anni prima della pandemia: 'Rischi di diffusione dai laboratori di Wuhan'… - telebrindisiweb : Coronavirus – Brindisi: allarme contagi “Il Focolare”, le precisazioni della Rssa - lillydessi : Coronavirus in Sardegna, stagione turistica a rischio. I balneari sono in allarme: «Siamo pron… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, allarme in Ecuador: 7.466 contagi e almeno 333 morti TGCOM Edilizia, l'allarme della Cgil "Pericolo criminalità organizzata"

Secondo la denuncia del segretario generale della FILLEA Cgil di Catania, Giovanni Pistorio, il malaffare proprio in questo momento di emergenza Covid 19, potrebbe avere tutto l'interesse di ...

Coronavirus: allarme dalla Alan Kurdi, 'a bordo atti di autolesionismo, subito trasbordo'

Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - Sempre più critica la situazione a bordo della nave 'Alan Kurdi', che si trova ferma a Nord di Palermo, con 149 persone a bordo, tra cui due donne. A denunciarlo è il ...

Secondo la denuncia del segretario generale della FILLEA Cgil di Catania, Giovanni Pistorio, il malaffare proprio in questo momento di emergenza Covid 19, potrebbe avere tutto l'interesse di ...Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - Sempre più critica la situazione a bordo della nave 'Alan Kurdi', che si trova ferma a Nord di Palermo, con 149 persone a bordo, tra cui due donne. A denunciarlo è il ...