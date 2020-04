Coronavirus | allarme dalla Alan Kurdi | ' a bordo atti di autolesionismo | subito trasbordo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - Sempre più critica la situazione adella nave '', che si trova ferma a Nord di Palermo, con 149 persone a, tra cui due donne. A denunciarlo è il capo missione Jan Ribbeck che conferma all'Adnkronos: "Ogni ora che passa la situazione si complica - spiega preoccupato - gruppi di diverse nazionalità fannodi. E' sempre più difficile riuscire a tenere la situazione sotto controllo rispetto a ieri e due giorni fa". I migranti sono ada dieci giorni. Il capo missione tedesco chiede di potere fare "al più presto" il trassu una nave dove potere effettuare la quarantena, come è stato detto in questi giorni". Ribbeck è in continuo contatto con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha sollecitato anche oggi il Governo nazionale sulla nave da quarantena. ...