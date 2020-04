Coronavirus, al via a Milano la distribuzione di 300mila mascherine nelle case popolari: le immagini del porta a porta (Di mercoledì 15 aprile 2020) È iniziata oggi a Milano la distribuzione delle 300mila mascherine donate dalla comunità cinese alla città. La distribuzione è coordinata dal Comune e vede coinvolte oltre 100 persone, tra operatori della Protezione Civile, pattuglie della Polizia Locale e una sessantina di volontari di tre diverse organizzazioni, Arci Milano, Emergency ed Energiesociali Jesurum. Le mascherine vengono distribuite di porta in porta in diversi formati: uno contenente tre mascherine per nuclei fino a due persone, uno con cinque mascherine per famiglie fino a cinque componenti e il terzo con dieci mascherine per le famiglie più numerose L'articolo Coronavirus, al via a Milano la distribuzione di 300mila mascherine nelle case popolari: le immagini del porta a porta proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - a Novara via alla sperimentazione della cura con il "plasma iper-immune" dei guariti

Il ciclismo riparte nonostante il Coronavirus - a fine agosto Tour de France al via

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus in Italia, al via il progetto test sierologici per l'immunità la Repubblica Coronavirus in Italia: lieve aumento contagi e 578 morti. Al via test sierologici

Secondo le linee guida diramate dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), lavare le mani con acqua e sapone è una misura fondamentale per prevenire la malattia covid-19. Al via test sierologici ...

La mamma si arrende al Coronavirus, dopo 14 giorni muore anche il figlio

VIGODARZERE - Dopo due settimane dalla madre, Luigina Rubo, anche il figlio Carlo Dario ha perso la sua battaglia contro il Covid-19. L'imprenditore di Terraglione è scomparso nella ...

