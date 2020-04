Coronavirus: a San Vittore 11 casi tra i detenuti, 18 tra polizia carceraria (2) (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Adnkronos) – Il Garante dei detenuti ha incontrato il direttore Giacinto Siciliano e la comandante della polizia penitenziaria.‘Sono intervenuto su invito della Presidente del Tribunale di Sorveglianza Giovanna Di Rosa e in seguito ad alcune informazioni secondo le quali sarebbe prevista la creazione di un centro clinico per Covid-19 presso la casa circondariale. Abbiamo a questo proposito fatto presente le nostre perplessità, in quanto non riteniamo il carcere il luogo ideale per un insediamento del genere e che in questo momento svolgerebbe funzioni estremamente sensibili e delicate”, ha detto Lio. Come ufficio del garante “vigilerò affinché si proceda nel rispetto di tutte le necessarie precauzioni e con le opportune attenzioni”. Il Garante si era recato a San Vittore anche pochi giorni fa per incontrare una delegazione di ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : pannelli in plexiglass e sanificazione - riaprono uffici postali a Marsala

**Coronavirus : a San Vittore 11 casi tra i detenuti - 18 tra polizia carceraria**

Coronavirus - nella giornata di ieri 9.954 sanzionati : i dati del Viminale (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Adnkronos) – Il Garante deiha incontrato il direttore Giacinto Siciliano e la comandante dellapenitenziaria.‘Sono intervenuto su invito della Presidente del Tribunale di Sorveglianza Giovanna Di Rosa e in seguito ad alcune informazioni secondo le quali sarebbe prevista la creazione di un centro clinico per Covid-19 presso la casa circondariale. Abbiamo a questo proposito fatto presente le nostre perplessità, in quanto non riteniamo il carcere il luogo ideale per un insediamento del genere e che in questo momento svolgerebbe funzioni estremamente sensibili e delicate”, ha detto Lio. Come ufficio del garante “vigilerò affinché si proceda nel rispetto di tutte le necessarie precauzioni e con le opportune attenzioni”. Il Garante si era recato a Sananche pochi giorni fa per incontrare una delegazione di ...

Linkiesta : Non se ne può più di mezzecalzette e di comitati tecnico-scientifici, di azzimati avvocati del popolo e di ex porta… - matteorenzi : Dalle 23 alle 24 di nuovo insieme con la diretta su Instagram ( - Agenzia_Ansa : Il Papa in Piazza San Pietro vuota per il rito della Via Crucis LE FOTO #coronavirus #ANSA @Pontifex_it - TeleuniversoTV : Coronavirus – Cordone sanitario attorno alla casa di cura San Raffaele di Rocca di Papa : - TV7Benevento : Coronavirus: a San Vittore 11 casi tra i detenuti, 18 tra polizia carceraria (2)... -