Coronavirus, a Pozzallo il problema dei migranti e della quarantena: parla il sindaco (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, parla di un problema molto serio che sta attanagliando il Comune siciliano: quello dei migranti che dovrebbero stare in quarantena sulle navi Roberto Ammatuna (67 anni) è il sindaco di Pozzallo, Comune siciliano che fa parte del comprensorio territoriale di Ragusa. Il primo cittadino è stato intervistato da la … L'articolo Coronavirus, a Pozzallo il problema dei migranti e della quarantena: parla il sindaco NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus : sindaco Pozzallo - ‘ok sorveglianza sanitaria durante sbarchi’

A Pozzallo sono sempre sbarcati i migranti, ma il Coronavirus ha solo reso insostenibile una situazione già complicata da gestire. Anche i migranti, così come i cittadini, devono affrontare il loro ...

Covid19, guarisce 94enne all’ospedale di Modica, dimesso tra gli applausi del personale

E’ stato dimesso un paziente 94enne di Scicli, in provincia di Ragusa, che era stato ricoverato perché trovato positivo al Covid-19 e che è rimasto due settimane in ospedale all’ospedale di Modica.

