Coronavirus, a Napoli il brindisi è geniale e il cin-cin dai balconi fa il giro del mondo: “Italian style” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Social distancing, Italian style“. Il video di un brindisi a distanza, tra i balconi di Napoli, sta facendo il giro del mondo. Un gruppo di persone, per festeggiare insieme nel rispetto delle regole, ha fissato i bicchieri all’estremità di lunghe canne. Un modo ingegnoso per vivere un momento conviviale durante l’isolamento. L'articolo Coronavirus, a Napoli il brindisi è geniale e il cin-cin dai balconi fa il giro del mondo: “Italian style” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus a Napoli - il contagio nei quartieri : Stella +154% - Scampia +133%

