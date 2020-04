Coronavirus | a Milano la prima Biobanca | potenzierà la ricerca

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Nasce aladel: a dare avvio al progetto sono l’università degli Studi del capoluogo lombardo e l’Asst Fatebenefratelli-Sacco. La Banca biologica raccoglierà e conserverà campioni di sangue e tessuti relativi al Covid-19 e farà da trampolino di lancio allasul virus Sars-CoV-2, per lo studio e lo sviluppo di strategie diagnostiche e terapeutiche incluse quelle di tipo vaccinale. Il progetto può contare su una maxi donazione di oltre 800 mila euro da parte di Banco Bpm. La sede fisica della Banca biologica di Covid-19 sarà all’ospedale Sacco, in uno spazio di circa 280 metri quadrati al piano interrato del Padiglione 62. Lasarà gestita grazie al know how dei docenti e deitori della Statale di. Verrà realizzato un locale per ...