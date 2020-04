(Di mercoledì 15 aprile 2020) «Abbiamo deciso di far scattare l'di indossare ledal 20. Ma preciso che lenon sono un lasciapassare per uscire». Lo ha detto il vicesindaco del Comune diCristina Giachi in consiglio comunale in videoconferenza

fattoquotidiano : Coronavirus, nel carcere di Firenze la grigliata di Pasquetta degli agenti penitenziari. Il direttore apre un’inchi… - Agenzia_Ansa : Grigliata degli agenti nel carcere di #Sollicciano di #Firenze. Accertamenti della direzione, che avvia una indagin… - giusmo1 : Toscana coronavirus, test sierologici per 400.000, il governatore: 'Screening di massa' - FirenzePost : Coronavirus a Firenze: obbligo delle mascherine da lunedì 20 aprile - RlRO : RT @qn_lanazione: A #Firenze l'obbligo di indossare la mascherina scatta lunedì 20 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Firenze

sul fronte della distribuzione territoriale del Covid-19, i dati della Protezione Civile sulle Regioni vede 32.921 contagiati positivi attualmente in Lombardia, 13.577 in Emilia-Romagna, 13.195 in ...Già previste misure per fronteggiare le maggiori spese scaturite con l’emergenza coronavirus Approvato a maggioranza, dal Consiglio regionale, il bilancio previsionale 2020-2022 dell’Azienda per il ...