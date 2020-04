Coronavirus, a Bari il numero di contagi cala ma Decaro avverte: sarà “un’estate senza movida e senza spiagge affollate” (Di mercoledì 15 aprile 2020) I numeri che riguardano i contagiati di Coronavirus a Bari sono decisamente incoraggianti, il calo è progressivo e costante e il sindaco di Bari è intervenuto sulla questione dichiarando così durante una delle sue dirette facebook: “Ero molto preoccupato per domenica e lunedì invece vorrei ringraziarvi per aver dimostrato il senso di responsabilità. Certo abbiamo chiuso i supermercati, in modo da evitare le uscite ma i baresi sono straordinari, Bari è la città che ha rispettato maggiormente le regole rispetto ad altre”. Decaro continua: “Io non avrei riaperto le librerie, sono preoccupato. Comincio a sentire la sensazione di allentamento. Ma non abbiamo sconfitto il virus, bisogna attendere il vaccino tra mesi e bisognerà ripartire da un’estate con sacrificio senza movida e senza spiagge affollate. ... Leggi su baritalianews Coronavirus Bari - Decaro passeggia nel quartiere Madonnella e la gente dai balconi lo applaude - lui si commuove e piange

Coronavirus - sindaco di Bari Decaro consegna spesa a domicilio a paziente appena dimesso dall’ospedale. E lui lo ringrazia : “Ti voglio bene”

Coronavirus Bari - Emiliano - 26 tonnellate di DPI acquistate dalla regione appena arrivate a Bari per proteggere medici - infermieri e operatori sanitari (Di mercoledì 15 aprile 2020) I numeri che riguardano iati disono decisamente incoraggianti, il calo è progressivo e costante e il sindaco diè intervenuto sulla questione dichiarando così durante una delle sue dirette facebook: “Ero molto preoccupato per domenica e lunedì invece vorrei ringraziarvi per aver dimostrato il senso di responsabilità. Certo abbiamo chiuso i supermercati, in modo da evitare le uscite ma i baresi sono straordinari,è la città che ha rispettato maggiormente le regole rispetto ad altre”.continua: “Io non avrei riaperto le librerie, sono preoccupato. Comincio a sentire la sensazione di allentamento. Ma non abbiamo sconfitto il virus, bisogna attendere il vaccino tra mesi e bisognerà ripartire da un’estate con sacrificiomovida espiagge affollate. ...

fattoquotidiano : Coronavirus, sindaco di Bari Decaro consegna spesa a domicilio a paziente appena dimesso dall’ospedale. E lui lo ri… - repubblica : Foggia, partorisce 3 gemelli nell'ospedale in emergenza per il Coronavirus: 'Inno alla gioia, oltre le paure' - Borderline_24 : #Coronavirus, a #Bari 193 positivi. #Decaro: “Prepariamoci all'estate di sacrificio senza movida”… - albergo_davide : RT @rep_bari: Coronavirus, evasero dal carcere di Foggia: catturati in una cava ad Apricena [aggiornamento delle 19:11] -