Coronavirus: 6° webinar di Cifa su prestiti e accesso al Fondo Garanzia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Labitalia) - Come accedere al Fondo di Garanzia per le pmi, chi può beneficiarne, quali sono i tassi sui prestiti garantiti dallo Stato nell'attuale situazione di crisi, cosa prevedono le misure di rinvio per gli adempimenti fiscali, tributari e societari da parte delle imprese e quale ruolo hanno i Consorzi di Garanzia? Sono alcune delle questioni affrontate nel corso del webinar Cura Italia e Dl Liquidità: le misure di sostegno economico per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30. Al webinar può partecipare chiunque. E' aperto e gratuito, basta registrarsi sul sito www. Illavorocontinua.it. Si tratta del sesto webinar organizzato dall'associazione confederale Cifa Italia, dal Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell'ambito de #Illavorocontinua, l'iniziativa di solidarietà digitale nata per ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : domani 5° webinar '#IlLavoroContinua' su cigd

Coronavirus : Cifa - webinar su come difendersi da attacchi cyber

Coronavirus : Cifa - 3° webinar ciclo #IlLavoroContinua su valutazione rischi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Labitalia) - Come accedere aldiper le pmi, chi può beneficiarne, quali sono i tassi suigarantiti dallo Stato nell'attuale situazione di crisi, cosa prevedono le misure di rinvio per gli adempimenti fiscali, tributari e societari da parte delle imprese e quale ruolo hanno i Consorzi di? Sono alcune delle questioni affrontate nel corso delCura Italia e Dl Liquidità: le misure di sostegno economico per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30. Alpuò partecipare chiunque. E' aperto e gratuito, basta registrarsi sul sito www. Illavorocontinua.it. Si tratta del sestoorganizzato dall'associazione confederaleItalia, dalinterprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell'ambito de #Illavorocontinua, l'iniziativa di solidarietà digitale nata per ...

Noovyis : (Coronavirus: 6° webinar di Cifa su prestiti e accesso al Fondo Garanzia) Playhitmusic - - CNAVenetOvest : ??dispositivi di #protezione e #sanificazione ??? giovedì 16 e venerdì 17 aprile due #webinar gratuiti con lo SMACT d… - CifaItalia : La mia impresa può accedere al #FondodiGaranzia previsto dal #DecretoLiquidità? ? Segui il webinar su… - francescoseghez : RT @Michele_ds95: Terzo incontro con @PietroIchino per la serie webinar 'Ripensare il lavoro per il post-emergenza coronavirus: la lezione… - MicheTiraboschi : RT @Michele_ds95: Terzo incontro con @PietroIchino per la serie webinar 'Ripensare il lavoro per il post-emergenza coronavirus: la lezione… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus webinar Coronavirus: webinar e formazione gratuita online | Terra e Spazio Rivista GEOmedia Associazioni e società sportive dilettantistiche ai tempi del Coronavirus

Quale futuro per lo sport di base dopo il Coronavirus? Giovedì 16 aprile alle ore 17:00 si terrà un webinar dal titolo “Associazioni e società sportive dilettantistiche ai tempi del Coronavirus: come ...

Coronavirus: 6° webinar di Cifa su prestiti e accesso al Fondo Garanzia

Sono alcune delle questioni affrontate nel corso del webinar Cura Italia e Dl Liquidità: le misure di sostegno economico per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30. Al webinar può ...

Quale futuro per lo sport di base dopo il Coronavirus? Giovedì 16 aprile alle ore 17:00 si terrà un webinar dal titolo “Associazioni e società sportive dilettantistiche ai tempi del Coronavirus: come ...Sono alcune delle questioni affrontate nel corso del webinar Cura Italia e Dl Liquidità: le misure di sostegno economico per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30. Al webinar può ...