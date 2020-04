Coronavirus | 104 291 contagi e 21 067 morti in Italia | bollettino Lombardia – DIRETTA

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18 • Casi attuali: 104.291 (+675, +0,7%) • Deceduti: 21.067 (+602, +2,… - rtl1025 : ?? Sono 37.130 le persone guarite in Italia da #coronavirus, 1.695 in più di ieri. 104.291 è il numero di contagiati… - TgLa7 : #coronavirus Il bollettino della #ProtezioneCIvile del 14 aprile 2020: Casi totali : 162.488 (+2.972) Casi attuali… - GRotondale : @CorSport Si dai facciamo causa al coronavirus!! A sto Diaconale l INPS deve ratificare la 104 honoris causa - NewsMondo1 : Coronavirus, 104 Rsa non in regola. In Piemonte perse mail dei medici di famiglia -

Coronavirus 104 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus 104