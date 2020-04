Coppa d’Africa in estate dal 2023: l’annuncio ufficiale (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Coppa d’Africa si disputerà in estate a partire dal 2023: l’annuncio ufficiale del segretario generale della CAF La Coppa d’Africa tornerà a essere disputata in estate a partire dal 2023, adattandosi così al calendario internazionale come avvenuto nell’ultima edizione giocata tra giugno e luglio in Egitto. Ad annunciarlo è stato il segretario generale della CAF Abdelmounaim Bah. Tuttavia, la prossima manifestazione è prevista a gennaio 2021 a causa del clima del Camerun. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coppa d’Africa ogni 4 anni - e una Superlega : la Fifa vuol rilanciare il calcio africano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Lad’Africa si disputerà ina partire dal: l’annunciodel segretario generale della CAF Lad’Africa tornerà a essere disputata ina partire dal, adattandosi così al calendario internazionale come avvenuto nell’ultima edizione giocata tra giugno e luglio in Egitto. Ad annunciarlo è stato il segretario generale della CAF Abdelmounaim Bah. Tuttavia, la prossima manifestazione è prevista a gennaio 2021 a causa del clima del Camerun. Leggi su Calcionews24.com

